Przewoził lokomotywę niezgodnie z prawem. Dodatkowo z maszyny wyciekało paliwo

Opolscy inspektorzy transportu drogowego wykonując rutynowe czynności kontrolne na punkcie kontrolnym w Namysłowie zatrzymali pojazd, na którym przewożona była lokomotywa spalinowa. Po zważeniu okazało się, że waży on prawie 45 t.

Kierowca okazał do kontroli odpowiednie zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, jednak z analizy dowodów rejestracyjnych wynikało, że zatrzymany do kontroli pojazd nie mógł przewozić takiego ładunku. Wynikająca z dowodów rejestracyjnych dopuszczalna masa całkowita kontrolowanego zestawu to 40 t.

Za stwierdzoną nieprawidłowość przewoźnikowi grozi kara pieniężna, a kierowca ukarany został mandatem karnym. Dodatkowo w dalszą trasę przewoźnik pojechał dopiero po zmianie ciągnika siodłowego.

Na miejsce kontroli inspektorzy wezwali również zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Namysłowa z powodu wycieku paliwa z przewożonej lokomotywy.