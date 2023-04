Renomowana agencja Fitch oceniła finanse Opola. Sytuacja jest „stabilna”, ale wszystko pogorszyła wojna na Ukrainie i galopująca inflacja

Również stabilność dochodów Opola oceniona została jako „średnia”. Niepokoi z kolei „słaba” zdolność do zwiększania dochodów, jednak sama stabilność wydatków oceniona została jako „średnia”.

- Fitch ocenia zdolność Opola do ograniczania wydatków w odpowiedzi na niższe uzyskiwane dochody jako „średnią”. Możliwość dostosowania wydatków to około 10% wydatków bieżących, podczas gdy reszta to wydatki sztywne. Wydatki sztywne stanowią 70-90% wydatków ogółem i wynikają głównie z zadań obligatoryjnych Miasta w obszarach takich jak: oświata, opieka społeczna, rodzina, administracja i bezpieczeństwo publiczne – tłumaczy analityk Fitch Ratings.