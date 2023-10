Reprezentacja Polski do lat 18 wysoko pokonała w Opolu rówieśników ze Szwecji [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU]

W najbliższych dniach reprezentacja Polski do lat 18 jeszcze raz zagra na Opolszczyźnie. We wtorek 17 października o godz. 15 zmierzy się ona w Brzegu z rówieśnikami z Czech. Do tej potyczki przystąpi jednak w zupełnie innym składzie niż ten, który wystąpił w Opolu. Przewidziany do gry jest w niej między innymi wychowanek Czarnych Otmuchów Karol Borys.

Polska U18 - Szwecja U18 4:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Jawla - 6., 1:1 Łabędzki - 53., 2:1 Rózga - 63., 3:1 Rybak - 84., 4:1 Gregorski - 88.