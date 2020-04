Rodzina z Opola stworzyła żywe obrazy znanych malarzy. Gierymski, Malczewski, Duda-Gracz. Zrobili ich 14

Od 7 kwietnia - Sławomir, Katarzyna i ich dzieci Bartek i Maja Smolińscy z Opola - przygotowali 14 żywych obrazów. Wybierali dzieła polskich artystów. Twierdzą, że po dwóch tygodniach "dotarli do końca podróży przez meandry polskiego malarstwa".

"Dwa tygodnie podejmowania wyzwań, by choć w niewielkim procencie oddać naszymi inscenizacjami to, co artyści uwiecznili na swych obrazach. Zaczęło się od chęci uplastycznienia hasła #zostańwdomu, a skończyło się wycieczką przez kilka wieków rodzimej twórczości. Żegnamy się całą naszą czwórką, a właściwie nawet piątką, bo dziś kota wcieliła się w rolę koguta:) Przedstawiamy obraz Tadeusza Makowskiego. "Kapela dziecięca" z 1922 roku, dzieło znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie - napisał Sławomir Smoliński 20 kwietnia.

