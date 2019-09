Roksana Węgiel w Opolu. The X Tour Roxie w Sali Kameralnej NCPP

Roksana Węgiel już 10 października zaśpiewa w Sali Kameralnej NCPP. 14-latka odwiedzi nasze miasto w ramach trasy koncertowej The X Tour Roxie.

Roksanę w Opolu mogliśmy na żywo usłyszeć w Opolu podczas festiwalu Opole 2019. Młodziutka wokalistka odcisnęła także ręce w gipsie w Opolskiej Alei Gwiazd w Dworku Artystycznym.

Roksana została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski. Nagranie występu, którym zwyciężyła w Junior Eurovision Song Contest oraz teledysk do utworu "Anyone I Want To Be" biło rekordy popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 42 mln osób.

Jej debiutancki singiel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 13 mln razy, a młoda wokalistka otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. Drugim singlem był utwór "Obiecuję", którego teledysk obejrzano ponad 7 mln razy.