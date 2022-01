Rusza masowe testowanie Polaków w aptekach. Koniec z unikaniem izolacji i kwarantanny Mateusz Majnusz

Liczba testów sprzedanych przez apteki w ciągu ostatniego miesiąca przekroczyła ponad 1 mln. Dla porównania, w październiku 2021 roku takich testów sprzedano 40 tys. Grzegorz Olkowski / Polska Press

Od 27 stycznia w aptekach, które się na to zgodzą i będą spełniać określone wymogi, ruszy akcja bezpłatnego wykonywania testów antygenowych w kierunku koronawirusa. Wynik ma być znany w ciągu kilkunastu minut i ma być wpisywany do systemu. To jedna z rządowych strategii walki z V falą pandemii.