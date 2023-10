Rusza policyjna akcja Wszystkich Świętych 2023. Duży ruch na cmentarzach i w okolicy przyciąga przestępców i nieszczęścia

- Apelujemy do wyruszających w dłuższą trasę, aby się przygotowali do drogi, zadbali o stan techniczny pojazdu, o oświetlenie, uzupełnili płyny eksploatacyjne – mówi mł. asp. Przemysław Kędzior z Zespołu Prasowego KWP w Opolu. – Oczywiście należy zachować trzeźwość. Zadbajmy też o bezpieczeństwo w czasie pobytu na cmentarzu. Nie pozostawiamy bez nadzoru cennych rzeczy, torebek, bo okazja czyni złodzieja. Pamiętamy, żeby w zaparkowanych samochodach nie zostawiać na widoku cennych rzeczy.

Przez sobotę i niedzielę (28 i 29 października) na szczęście nie doszło do poważniejszych wypadków w rejonie opolskich nekropolii, ale policjanci apelują o ostrożność.

Od soboty (28 października) na cmentarzach i w okolicy widać bardzo wzmożony ruch. Parkingi są pełne, na drogach dojazdowych tworzą się korki, zarządcy dróg wprowadzają zmiany w organizacji ruchu. Do tego dochodzi szybciej zapadający zmrok i nisko stojące nad horyzontem słońce, które może oślepiać kierowców.

Ludziom, którzy wybierają się na cmentarze pieszo, szczególnie po południu, policja zaleca zakładanie odblasków, nawet w miejscach gdzie nie jest to wymagane przez przepisy. Będziemy lepiej widoczni. Kierowcy powinni wcześniej przemyśleć, gdzie znajdą dogodne parkingi, żeby nie utknąć w korkach. Warto korzystać z miejsc parkingowych przy centrach handlowych, Większość 1 listopada udostępnia je nieodpłatnie .

Zmiany w organizacji cmentarz miejski w Opolu Półwsi

Od 31 października od godz. 18:00 do 22:00, a 1 listopada od 8:00 do 22:00 wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

Ruch jednokierunkowy będzie też na ul. Zamiejskiej i Ludowej, wjazd w Zamiejską, wyjazd z Ludowej w Domańskiego. Jeśli będzie taka potrzeba może to być przedłużone na 2 listopada. Zależnie od natężenia ruchu.

Nysa. Cmentarz Jerozolimski przy ul. Mieczysława I

Od 31 października od godziny 7 na ulicy Saperskiej obowiązuje ruch jednokierunkowy w kierunku jeziora. Na ulicy Ujejskiego oraz Mieczysława I ograniczenie prędkości do 40 km/h. Na ul. Mieczysława I i Eichendorffa obowiązuje zakaz zatrzymywania po lewej stronie jezdni w obu kierunkach. Na ulicy Głowackiego od skrzyżowania z ulicą Eichendorffa obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Cmentarz przy ul. Złotogłowickiej

Na ulicy Złotogłowickiej po lewej stronie jezdni z kierunku ulicy Grodkowskiej obowiązuje zakaz zatrzymywania (nie dotyczy chodnika), po prawej stronie jezdni jadąc od ulicy Grodkowskiej oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h, Na ulicy Szczecińskiej ruch jednokierunkowy – od skrzyżowania z ulicą Ściegiennego.

Kędzierzyn Koźle. Cmentarz „Kuźniczanka”

Na ul. Gajowej kierowcy będą wpuszczani przez służby porządkowe znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Spokojnej z ul. Gajową na parking przy cmentarzu, pod warunkiem że będą tam wolne miejsca. Jeżeli będzie on zajęty, kierowcy będą musieli parkować na pobliskich uliczkach zgodnie z obowiązującymi tam znakami. Na Al. Spokojnej za skrzyżowaniem z ul. Ogrodową zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ul. Gajowej). Parkowanie pojazdów na Al. Spokojnej i ul. Gajowej dozwolone będzie wyłącznie po lewej stronie jezdni. Dojazd pod bramę cmentarza „Kuźnicza” dozwolony będzie tylko dla autobusów MZK oraz pojazdów przewożących osoby mające znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu.

Cmentarz „Koźle”

Zabronione będzie parkowanie po obu stronach ulicy Raciborskiej od mostku w kierunku miejscowości Kobylice. Wyjątek będzie stanowił odcinek ulicy Raciborskiej od skrzyżowania z Głubczycką do ul. Wiklinowej, gdzie parkowanie pojazdów będzie dozwolone wyłącznie po prawej stronie jezdni. Dojazd do cmentarza będzie możliwy tylko ul. Cmentarną. Zarówno na ul. Cmentarnej, jak też uliczce znajdującej się za główną bramą cmentarza zostanie wprowadzony ruchu jednokierunkowy.

Możliwość parkowania pojazdów na ul. Cmentarnej dozwolone będzie tylko na istniejącym parkingu przy cmentarzu i parkingu wzdłuż płotu oraz na przylegającym do ul. Cmentarnej terenie (łąki po obu stronach jezdni).