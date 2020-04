Rusza remont mostu nad Odrą na ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Będzie zwężenie estakady nad rondem

Most z Pasieki na Wyspę Bolko zamknięty do odwołania

Most im. Ireny Sendlerowej w Opolu zamknięto we wtorek z powodu zaplanowanych na nim prac. Wyłączenie z ruchu miało potrwać do czwartku. Miejski Zarząd Dróg informuje, że potrwa to dłużej.