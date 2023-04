Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa na Opolszczyźnie. Uroczysta inaugracja już 17 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu

Już 17 kwietnia rusza kwalifikacja wojskowa na 2023 rok w województwie opolskim. Obędzie się ona początkowo w pięciu powiatach: brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim i oleskim. Potrwa do 21 lipca. W całej Polsce ma objąć 230 tysięcy osób.

Kwalifikacja wojskowa trwa od roku 2010, kiedy zakończył się obowiązkowy pobór. - Wezwania od wójta, burmistrz czy prezydenta miasta mogą się spodziewać mężczyźni, którzy urodzili się w 2004 roku, jak również osoby, które miały orzeczoną kategorię "B", czyli czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej. Wezwań oczekiwać mogą także kobiety, które mają przydatne w służbie wojskowej kwalifikacje, urodzone w latach 1999-2004. Mogę również przekazać, że na pewno będą wzywane również panie, które kończą w 2023 roku naukę na kierunkach tj. weterynaria, psychologia czy medycyna - mówi mjr Tomasz Golec, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Warto wiedzieć, że udział w komisji wojskowej jest obowiązkiem obywatelskim. - Należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zaświadczenie o kontynowaniu nauki w szkole, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty niezbędne dla kandydata, który wiąże swoją przyszłość z zawodową służbą wojskową tj. chociażby prawo jazdy czy różne certyfikaty - dodaje mjr Golec.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać ze sobą:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu;

3) dokumentację medyczną albo orzeczenie lub wypis z orzeczenia stwierdzające niezdolność lub niepełnosprawność na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej. Ważność dokumentacji medycznej i wyników badań specjalistycznych obejmuje okres 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czynności składające się na proces kwalifikacji wojskowej:

1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej:

Kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

Kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

Kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Więcej informacji możecie uzyskać na stronach internetowych poszczególnych Wojskowych Centrum Rekrutacji.

