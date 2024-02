Na Opolszczyźnie rusza kwalifikacja wojskowa. Obejmie głównie 19-letnich mężczyzn

Na pierwszy ogień kwalifikacja wojskowa rusza w powiecie głubczyckim, brzeskim i kędzierzyńsko – kozielskim w czwartek 1 lutego. W Brzegu będzie prowadzona w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej przy ul. Spacerowej, gdzie gościem będzie wojewoda Monika Jurek.

Po marcu i kwietniu ruszą kwalifikacje wojskowe w kolejnych powiatach województwa. W Opolu będą prowadzone od 25 marca do 26 kwietnia.

- Na naszym terenie do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostanie ok. 1,5 tysiąca osób – mówi ppłk. Andrzej Mudrak, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brzegu. – Na terenie Opolszczyzny Wojskowe Centra Rekrutacji działają jeszcze w Opolu i Kędzierzynie Koźlu, a więc kwalifikacja może objąć ok. 4,5 – 5 tysięcy dziewiętnastolatków.