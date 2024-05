Ruszają Opolskie Konfrontacje Teatralne, czyli uczta dla miłośników teatru

Opolskie Konfrontacje Teatralne to finał ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, organizowanego przez ministerstwo kultury oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Konkurs ma zainteresować współczesnych twórców dawną literaturą. Na scenie w Opolu zaprezentują się najlepsi z najlepszych.

Oficjalna inauguracja festiwalu nastąpi w czwartek (23 maja) o godz. 18:30, a zaraz po niej, o godz. 19:00, zaplanowano spektakl towarzyszący „Ziemia Obiecana”, w reż. Piotra Ratajczaka.

W drugim dniu festiwalu widzowie zobaczą dwa spektakle konkursowe: „Sędziowie” w reż. Anny Augustynowicz z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (godz. 18:00) oraz „Gołoledź" w reż. Piotra Kosewskiego z Teatru Niedużego w Sopocie (godz. 20:30).

W sobotę o godz. 18:00 zaprezentuje się z kolei Teatr Ludowy z Krakowa ze spektaklem „Chłopi”.

W ostatnim dniu konfrontacji miłośnicy teatru zobaczą „Przygody Koziołka Matołka”, w reż. Maksymiliana Rogackiego z Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (o godz. 15:00) oraz spektakl „Miłość czysta u kąpieli morskich”, w reż. Zbigniewa Brzozy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (godz. 18:00). Na godz. 20 zaplanowano natomiast wyjątkowy koncert pn. „Piosenki o ludziach z duszą” Grażyny Łobaszewskiej i Adama Nowaka z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Tuż po nim nastąpi ogłoszenie wyników tegorocznych konfrontacji.

Opolskim Konfrontacjom Teatralnym towarzyszą otwarte spotkania z twórcami, wprowadzenia do spektakli oraz warsztaty. Na czwartek na godz. 17 zaplanowano spotkanie z Agnieszką Kanią i Patrycją Kucik, autorkami książki „Motyl i cement. Artystyczne niespodzianki na opolskich ulicach”. Widzowie tegorocznych konfrontacji do niedzieli, za okazaniem karnetu lub biletu na spektakl, będą mogli wejść bezpłatnie do Galerii Sztuki Współczesnej, na wystawę „Salon Wiosenny 2024”.