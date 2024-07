Ruszają przygotowania do 51. Lata Kwiatów w Otmuchowie. Gmina ma ważny apel do mieszkańców

W piątek rozpoczyna się 51. Lato Kwiatów w Otmuchowie. To impreza, która rozsławiła to maleńkie miasteczko blisko granicy państwa w całym kraju. Sercem imprezy będzie plac pod otmuchowskim magistratem, główna arteria miasta i okoliczne parkingi. W związku z tym, że w środę (3 lipca) ruszają przygotowania do imprezy gmina wystosowała do mieszkańców ważny apel.

- W związku z przygotowaniem do Lata Kwiatów 2024 prosimy o zabranie samochodów z Rynku przy fontannie oraz z placu przy ul. Mickiewicza do wieczora 02.07.2024. W środę od rana ruszają prace montażu sceny i hali namiotowej. Prosimy o zrozumienie i zapraszamy do wspólnego świętowania – czytamy w mediach społecznościowych gminy Otmuchów.

Wcześniej gmina zwróciła się także do mieszkańców ul. Roosvelta w Otuchowie.