Ruszyły zapisy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" 2023. Wydarzenie odbędzie się w ośmiu miejscowościach Opolszczyzny

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” to wydarzenie, które łączy typową imprezę sportową z edukacją historyczną. W ramach biegu popularyzowane są sylwetki uczestników powojennego Powstania Antykomunistycznego. Dystansem obowiązującym wszystkich biegaczy jest 1963 metry, co jest nawiązaniem do roku śmierci sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zginął w obławie w 1963 roku. Poza tym w poszczególnych miejscowościach mogą być organizowane zmagania na dystansach dodatkowych, dłuższych lub krótszych.