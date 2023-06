Seks na murach obronnych w Opolu. Kolejna surowa kara dla kochanków, policja była bezlitosna. Seks w miejscu publicznym jest karalny

Para kochanków została przyłapana na gorącym uczynku (czy raczej podczas gorącego romansu) w biały dzień w czwartek (22 czerwca). Nietrudno zresztą było ich przyłapać, skoro na miejsce namiętnego seksu wybrali sobie wysoko umiejscowioną galerię murów obronnych, tuż obok dużego parkingu, domu katedralnego i remontowanej Katedry Opolskiej.

Osoba, która ich przyłapała in flagranti (był to mężczyzna, ponieważ zza kadru słychać męski głos), wyjęła telefon i zaczęła ich nagrywać. Nakręciła co najmniej trzy filmiki przy trzech różnych pozycjach. Jakby tego było mało, filmy zostały wrzucone do internetu i zaczęły się wiralowo rozprzestrzeniać po sieci. Internauci przesyłali go m.in. znajomym za pomocą komunikatora WhatsApp.

Na nagraniach widać, że w pewnym momencie kochankowie zauważyli, że są nagrywani. Na chwilę przerwali stosunek i przyglądali się, kto ich nagrywa. Kobieta próbowała przykryć się ubraniem, ale za chwilę odrzuciła odzież i para jak gdyby nigdy nic kontynuowała seks.