Siarczyste mrozy na Opolszczyźnie. Pamiętajmy o osobach potrzebujących. Każdy z nas może im pomóc

Strażnicy reagują też na zgłoszenia mieszkańców. Przy takich mrozach proponują osobom bezdomnym transport do miejskiej noclegowni przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Groszowicach. Gdy sytuacja tego wymaga, wzywają inne służby.

- W dwóch przypadkach mieliśmy wezwanie do osób bezdomnych, ale nie chciały skorzystać z przewozu do noclegowni. Szanujemy to - wyjaśnia Beata Szpakowska. - Mieliśmy też wezwanie do leżącej osoby bezdomnej z urazami. Wezwaliśmy do niej pogotowie.