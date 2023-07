Skandal w Łubnianach. Działacz Mniejszości Niemieckiej groził mieszkańcowi. Powinien stracić stanowisko?

- Zamiast respektować prawo do wyrażania poglądów politycznych, Joachim Świerc postanowił zastraszyć mieszkańca, który umieścił plakat na swoim terenie. To niedopuszczalne działanie, szczególnie od osoby, która reprezentuje obywateli w zarządzie powiatu opolskiego – mówi Paweł de Dydyński, szef biura poselskiego Janusza Kowalskiego w Opolu.

Nie wiedzieć dlaczego, Joachim Świerc – członek zarządu powiatu opolskiego – oburzył się plakatem i wysłał groźby wobec właściciela, który zawiesił plakat na swoim płocie. Zagroził mu, że jeśli go nie ściągnie, zostanie „odizolowany od społeczeństwa”.

Sprawiedliwości stanie się zadość?

Artur, mieszkaniec Łubnian, który stał się ofiarą tych pogróżek, nie pozostał bezczynny wobec naruszenia swoich praw. Sprawę zniszczenia mienia zgłosił na policję, a kwestię zastraszania - do Rzecznika Praw Obywatelskich

Paweł de Dydyński wraz z posłem Januszem Kowalskim domagają się teraz odwołania Joachima Świerca z zarządu powiatu opolskiego. Uważają, że choć Świerc przeprosił za to, co zrobił, to zachowanie członka zarządu nie przystoi osobie, która ma piastować takie stanowisko.