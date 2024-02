Wybory samorządowe 2024. Marcin Ociepa i jego Silny Region chce powalczyć o władzę we wszystkich powiatach

- Chcę podkreślić, że jestem samorządowcem: przez 8 lat byłem przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady miasta Opola, później byłem także radnym sejmiku województwa opolskiego i dopiero stamtąd trafiłem do parlamentu. I nawet w będąc posłem, czy ministrem, zawsze byłem zaangażowany w kwestie dotyczące rozwoju naszego regionu – powiedział Marcin Ociepa podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś (6 lutego) w jego biurze poselskim.

Poseł Ociepa przypomniał, że jego kampania wyborcza do parlamentu przebiegała pod hasłem „Silny Region, Bezpieczna Polska”, co oznaczało, że ważne dla są dwie perspektywy służby publicznej: realizowana w Ministerstwie Obrony Narodowej praca na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz praca na rzecz siły rodzinnego regionu.

- Silny Region to było zawsze dewiza mojej aktywności samorządowej od 2010 roku, czyli odkąd zostałem po raz pierwszy wybrany radnym miasta Opola z własnego komitetu – podkreślił poseł Ociepa. - Osobiście nie będę kandydował w wyborach samorządowych, bo dosłownie 4 miesiące temu zostałem wybrany ponownie posłem na sejm z rekordowym poparciem 40 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Mam zamiar wypełnić ten mandat do końca kadencji Sejmu, ale nie zmienia to faktu, że za tymi głosami stoi praca bardzo wielu ludzi. Było to około 150 osób z całego regionu.