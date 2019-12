Śląska wigilia. Co musi być na świątecznym stole?

Jakich potraw nie może zabraknąć w Wigilię na śląskim stole. Potrawy charakterystyczne dla śląskiej wieczerzy wigilijnej opisuje profesor Teresa Smolińska, folklorystka i kulturoznawczyni z Uniwersytetu Opolskiego. Na Śląsku i w niektórych innych regionach nie było tradycji 12 dań nawiązujących do dwunastu miesięcy lub do liczby apostołów. Wielu mieszkańców regionu to byli prości ubodzy ludzie żyjący w wielodzietnych rodzinach. Sprzyjało to raczej uproszczeniu wigilijnego jadłospisu. >> ZOBACZ GALERIĘ >>

