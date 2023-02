Śledzik w Magnum Clubie. Tak wyglądała szalona impreza przed Wielkim Postem [ZDJĘCIA] Mirosław Dragon

To był dyskotekowy śledzik! Na Śląsku zapusty nazywane są śledzikiem. Jest to przyjęcie urządzane w ostatni wieczór karnawału. To było huczne zakończenie karnawału 2023! Sami zobaczcie na zdjęciach.