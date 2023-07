Spacery archeologiczne w Łambinowicach. Muzeum zaprasza na nieszablonowe zajęcia edukacyjne

„Lekcje z czytania krajobrazu" to nazwa cyklu spacerów archeologicznych. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zobaczyć, jak można odczytywać śladów, jakie we współczesnym krajobrazie łambinowickich lasów pozostały po obozach jenieckich.

- Należy zaznaczyć, że są to ślady często bardzo słabo widoczne, zatarte przez upływ czasu – bujna wegetacja, działalność człowieka i zwierzyny oraz naturalne procesy zachodzące w leśnym środowisku rok po roku niepowstrzymanie zmieniały ten krajobraz, dlatego wskazówki ekspertów są niezbędne, by go odczytać - tłumaczą organizatorzy.