W Dąbrowie powstanie przedszkole. Pomieści ono setkę dzieci

Jednokondygnacyjny budynek to ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni. Wójt gminy Dąbrowa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, właśnie podpisała umowę z wykonawcą, który od razu ma przystąpić do pracy. Placówka powinna być gotowa na przyjęcie maluchów we wrześniu za rok.

Gmina Dąbrowa