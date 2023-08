Stal Brzeg i Odra Opole poznały rywali w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski

11 sierpnia o godzinie 12:00 w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Stal Brzeg bierze udział w ogólnopolskiej edycji, ponieważ wygrała Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim OZPN w sezonie 2022/23, co pozwala na przedstawienie się całej Polsce w kolejnej kampanii. Przypomnijmy, że brzeżanie w finale pokonali iPrime Bogacicę 4:1. Opolanie wystąpią w tych rozgrywkach jako reprezentant Fortuna 1 Ligi. 16 najlepszych drużyn poprzedniego sezonu z zaplecza elity znalazło się w tym zestawieniu.

Z reguły 4-ligowe kluby liczą na spotkania z ekstraklasowiczami, ze względu na splendor towarzyszący temu wydarzeniu. Trzecioligowa Unia Skierniewice do tak „luksusowych” rywali nie należy, natomiast taki stan rzeczy otwiera potencjalną furtkę dla Pawła Schmidta i jego zespołu, pt. awans do kolejnej rundy - choć łatwo o to nie będzie.