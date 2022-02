Strzelectwo to ciekawa przygoda, jednak budzi obawy. Ponad milion polskich obywateli jest uzbrojonych Krzysztof Marcinkiewicz

Ponad milion polskich obywateli jest uzbrojonych. Daje to 3 sztuki broni na 100 tys. mieszkańców. 123rf Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kwestia dostępu do broni palnej od lat budzi w Polsce ogromne emocje. Z jednej strony pojawiają się obawy i głosy krytyczne, natomiast drudzy traktują broń w domu jako prawo naturalne. Jedni zapewniają, że w przypadku liberalizacji prawa, nasze ulice staną się miejscem regularnych strzelanin. W kontrze do nich stoją zwolennicy łatwiejszego dostępu, traktujący możliwość posiadania broni jako konsekwencję konstytucyjnego prawa do obrony życia.