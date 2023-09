W Opolu obchodzono 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka

Senator Jerzy Czerwiński mówił, iż należy do pokolenia, które w szkole nie było uczone prawdy o dniu 17 września.

- Uczono mnie, że agresor był tylko jeden. Fakt 17 września i agresji sowieckiej na Polskę albo pomijano, albo przyjmowano poetykę rosyjską: po to wkroczyli Rosjanie, aby bronić narody białoruski i ukraiński przed agresorem niemieckim - wspominał Jerzy Czerwiński. - Agresorów było dwóch. Najpierw podzielili Polskę na mapie, a później zrobili to w rzeczywistości. W Norymberdze rozliczono tylko jednego z nich. Ten drugi nigdy nie był rozliczony. A zło, które nie jest ukarane, powtarza się. To, co się dziś dzieje w Ukrainie, to między innymi skutek nie ukarania zła.