Sylwester Opole 2019/2020. GrubSon gwiazdą opolskiego sylwestra! Jakie inne atrakcje czekają 31 grudnia?

- Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby samodzielnie nie odpalali sztucznych ogni. Miejski pokaz będzie zrealizowany przez profesjonalną ekipę. Zachęcamy, by na niego przyjść. Będzie na co popatrzyć - zapewnia Maciej Wujec.

Organizacja imprezy przy amfiteatrze będzie wiązała się z ograniczeniami w ruchu.

- Już 30 grudnia zamykamy teren parkingu. Będzie on niedostępny do 1 stycznia - zapowiada Rafał Poliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

- Kierowcy muszą się też liczyć z tym, że w rejonie amfiteatru zamknięta będzie ulica Barlickiego. Wyłączenie z ruchu planowane jest od godz. 15 w sylwestra do godz. 6 w dniu 1 stycznia - informuje Rafał Poliwoda.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku teren miejskiej imprezy będzie wygrodzony siatką. Aby na niego wejść, konieczne będzie pokonanie bramki, na której ochroniarze będą sprawdzać, czy nie wnosimy alkoholu, szklanych opakowań oraz materiałów pirotechnicznych. Te są bowiem zakazane na miejskim sylwestrze.