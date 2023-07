Ta tradycja wróciła do programu Lata Kwiatów po latach. To coś niezwykle wyjątkowego. Chodzi o piękne kobiety

Wybory Miss Lata Kwiatów były kiedyś obowiązkowym punktem największej florystycznej imprezy w kraju.

Z ich organizacji jednak w pewnym momencie zrezygnowano, a do tradycji powrócono w tym roku z okazji jubileuszowego 50. Lata Kwiatów.

Do konkursu stanęło pięć kandydatek związanych z ziemią otmuchowską i nyską. Dziewczyny prezentowały się na scenie trzech odsłonach:

W tej ostatniej konkurencji liczyła się kreatywność.

Najpiękniejszą została Sandra Kosmal pochodząca z Meszna, ale obecnie mieszkająca w Bydgoszczy farmaceutka.

- Do udziału w wyborach namówiła mnie rodzina i przyjaciele, a że modeling i wszystko co z tym związane to moa pasja zdecydowałam się - mówi Miss Lata Kwiatów.