To wyjątkowe rękodzieło kupisz na 47. Jarmarku Wielkanocnym w Bierkowicach. Ile trzeba wydać?

– Wisiorek bez kamienia można kupić u nas za 80 złotych, ale jeśli chcemy już taki z malachitem albo czarnym dębem, to cena rośnie do 130 złotych – wylicza pani Aleksandra która jest pierwszym krytykiem tworzonych przez męża prac. To ona zwracam uwagę na to, żeby biżuteria była nie tylko piękna, ale też wygodna. – Rarytasem wśród materiałów jest np. czarny dąb, ponieważ mamy tu do czynienia z drewnem częściowo zmineralizowanym, które ma 3-4 tys. lat - dodaje.