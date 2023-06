Tajemniczy pomór kotów. Czy mamy z nim do czynienia? Czy coś zabija nasze zwierzęta? Eksperci zabrali głos

- Od poniedziałkowego popołudnia (19 czerwca – przyp. red.) otrzymujemy sygnały o licznych zachorowaniach u kotów, jednak żadnych próbek do tej pory nie badaliśmy – informuje prof. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz z PIWet. - Nie dysponujemy więc wiedzą co to za schorzenie, z jaka częstotliwością i gdzie dokładnie występuje. Nie znamy też dokładnie przebiegu tej choroby - wiemy, że główne objawy są ze strony układu nerwowego i oddechowego. Rekomendacje, jakie kierujemy do lekarzy weterynarii są takie jak zwykle w schorzeniach o nieznanej etiologii - bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa biologicznego, m.in. stosowanie środków ochrony osobistej, to jest masek, gogli, rękawiczek jednorazowych, fartuchów i odrębnego obuwia, częste mycie rąk.