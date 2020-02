Tak kiedyś wyglądało kiedyś Opole. Zobaczcie przedwojenne miasto na kolorowych pocztówkach.

Opole to miasto o bogatej historii. Na przestrzeni wieków przeszło wiele przemian. Dopiero za sprawą fotografii i pocztówek udało się jednak uwieczniać jego wygląd.

Za sprawą wojennej zawieruchy, wiele się w Opolu zmieniło. Dużo budynków - zniszczonych nie podczas działań wojennych, a przez szabrowników i żołnierzy radzieckich po zajęciu miasta na początku 1945 roku - nie przetrwało do naszych czasów. Ale wiele konstrukcji - jak Zamek Piastowski czy nowa synagoga - zniknęło z krajobrazu miasta, gdy jeszcze nazywało się Oppeln.

Na szczęście to, czego nie ma już w rzeczywistości, przetrwało do dziś za sprawą archiwalnych zdjęć i pocztówek. Prezentujemy te drugie, kolorowe, z racji ich niezwykłego uroku. W ten sposób możecie się przekonać, jak wyglądało centrum Opola przed II wojną światową, a jak wygląda teraz. Co widać na pocztówkach? Co stało się z uwiecznionymi konstrukcjami? Co jest w ich miejscu? Sprawdźcie w galerii!