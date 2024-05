Tak wyglądały dawniej procesje Bożego Ciała w Polsce. W czasach PRL-u była to także manifestacja religijna

Na starych zdjęciach udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe można zobaczyć, jak wyglądały procesje z okazji święta Bożego Ciała w latach 20., 30. i 40. XX wieku. Ta tradycja sięgająca średniowieczna przetrwała do dzisiaj. Na całej Opolszczyźnie wyruszą dzisiaj procesje do czterech ołtarzy.

W 2024 roku święto Bożego Ciała przypada już 30 maja. To wyjątkowo wcześnie, zazwyczaj Boże Ciało obchodzone jest w czerwcu.



Boże Ciało - skąd się wzięło to święto?



Boże Ciało to święto, podczas którego wierni Kościoła katolickiego oddają cześć Najświętszemu Sakramentowi. Ta uroczystość liturgiczna ma charakter radosny i dziękczynny.



Boże Ciało jest świętem ruchomym, ściśle zależnym od tego, kiedy wypada Wielkanoc. Święto to najpierw obchodzono w Niemczech, ale już w 1317 roku zostało rozszerzone na cały Kościół.



Od XIII wieku Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby Chrystusowi podziękować za ustanowienie Najświętszego Sakramentu.



Procesja Bożego Ciała. Tradycja żywa do dzisiaj



Właściwie od swojego początku charakterystyczne dla Bożego Ciała są procesje. Pierwsza w Polsce przeszła ulicami Krakowa w 1320 roku. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj, dlatego w czwartek ponownie ulicami polskich miast przejdą procesje Bożego Ciała.



Jak zawsze pojawią się cztery ołtarze, odświętnie ubrani wierni oraz sypiące na trasie procesji kwiaty dzieci, które w tym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii.



Wszyscy dobrze znamy te obrazki, ale jak wyglądały kiedyś procesje Bożego Ciała? Zobacz w naszej galerii:



To święta Julianna była inicjatorką święta Bożego Ciała



Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Przeorysza klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege miała w 1245 objawienia, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii.



Wyznaczył też dzień uroczystości Bożego Ciała. Miał być to właśnie czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa.



W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. W 1334 roku upowszechniła się ona w całym Kościele.



