Hotel Forms był chlubą Opola. To był największy i najbardziej luksusowy hotel w przedwojennym Opolu [ZDJĘCIA]

- Na gości czekała także sala, gdzie mogli zjeść szybkie śniadanie oraz sala taneczna z barem, gdzie co wieczór - jak podkreślał autor folderu z 1928 roku - występowała orkiestra pierwszej klasy - grająca nowoczesną muzykę taneczną - mówi Artur Janowski. - Ówczesny właściciel hotelu chwalił się także świetnym personelem w kuchni. To on miał gwarantować, że nawet najbardziej wybredni smakosze byli zadowoleni z jedzenia serwowanego w hotelu Forms.