Tak wyglądały wakacje na Opolszczyźnie w latach PRL-u. Fotografie z archiwum NTO

Kolejne zdjęcia z naszego archiwum pochodzą z lat 60. i wykonał je Adam Śmietański, jeden z legendarnych opolskich fotografików.

Adam Śmietański fotografował zmiany zachodzące w miastach odbudowywanych po wojennych zniszczeniach. Uwieczniał na kliszy zakłady pracy, utrwalał również codzienne życie mieszkańców Opolszczyzny.

Dzięki niemu możemy się dzisiaj wybrać w podróż w czasie. M.in. do Otmuchowa, do Pokrzywnej czy do Turawy.

Możemy także przekonać się na tych zdjęciach, ile barek przepływało przez Opole, pod czujnym okiem ciekawskich dzieci.