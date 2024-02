Towary z Ukrainy nadal trafiają do Polski, rolnicy mówią o "praniu faktur". Delegacje rolników z Opolszczyzny spotkały się z wojewodą

W piątek 23 lutego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do zapowiadanego w poniedziałek spotkania wojewody z reprezentacją rolników z całego regionu.

Rolnicy potwierdzili, że wojewoda opolski Monika Jurek wystosowała w imieniu rolników pismo do premiera. Jednak, wbrew oczekiwaniom, nie powstał jeden list podpisany przez wszystkich wojewodów.

Wojewoda w rozmowie za zamkniętymi drzwiami potwierdziła też, że odbyła spotkanie z podległymi służbami ws. napływu zboża z Ukrainy na teren Opolszczyzny. Rolnicy nie są zadowoleni z wyników pracy tych służb.

- Problem polega na tym, że wiele firm ma siedziby w Warszawie. Z oficjalnych informacji wynika, że tego towaru do naszego regionu przywieziono bardzo mało, a my wszyscy wiemy, że wjechało go bardzo, bardzo dużo. Statystyka idzie na konto województwa mazowieckiego, a fizycznie towar jedzie do województwa opolskiego. Stąd nasze zdegustowanie – tłumaczy Łukasz Smolarczyk z gminy Namysłów. - My jako małe gospodarstwa jesteśmy bardzo mocno kontrolowani, a niestety te duże spółki chyba nie do końca.