Twórcy "Behawiorysty" wrócili do Opola. Mówili o łapówkach i drugim sezonie

Zdjęcia do serialu "Behawiorysta", na terenie Opola, realizowano wiosną ub. roku. Powstawały one w opolskim rynku, na ulicy Piastowskiej i Zamkowej, wyspie Bolko czy w ogrodzie zoologicznym. Za ulokowanie w produkcji stolicy regionu miasto zapłaciło TVN około 369 tys. zł. Kryminał można już oglądać na platformie internetowej Player. W piątek (14.01) do Opola przyjechali twórcy "Behawiorysty", bo opowiedzieć o kulisach powstawania serialu.

- Ciekawym doświadczeniem było zakładanie na 12 godzin dziennie skóry nieprzewidywalnego mordercy Horsta Zeigera, ale higienicznie jest jednak zdjąć ją po tym czasie - mówił Krystian Pesta, odtwórca głównej roli. - To jest piękne w naszym zawodzie, że możemy popróbować różnych życiorysów i bezkarnie przeżyć w ten sposób kilka żyć.

- Dzięki tej roli masz już wypracowaną renomę. Może się przydać, gdybyś chciał coś załatwić w skarbówce – zażartował reżyser kryminału Łukasz Palkowski.