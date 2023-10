Uczestniczki projektu "Mistrz Tradycji" od maja szkolą się w tradycyjnym malowaniu porcelany. Teraz odniosły sukces w konkursie wojewódzkim

Małgorzata Mateja również uczestniczyła w konkursie. Za swój dzbanek do herbaty lub kawy otrzymała III miejsce na podium.

Mistrzyni zdradza, że istotnym elementem takiego sukcesu jest bliska relacja zarówno na linii uczeń-mistrz, jak i wzajemne wspieranie się uczestniczek.

- Takie warsztaty w ramach projektu nazwałabym indywidualnym podejściem do ucznia. Dziewczyny są dla siebie nawzajem wsparciem, a efekty są widoczne gołym okiem. Widzę ogromne postępy i rozwój twórczy dziewczyn. I one też to widzą, widzą, że poświęconym czas procentuje. Zresztą same stwierdziły, że rozbiłyśmy bank na tym konkursie – tłumaczy Małgorzata Mateja.