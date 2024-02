UNI Opole gładko przegrało 0:3 z Grupą Azoty Chemikiem Police w ramach 19. kolejki Tauron Ligi

Faworyt tego meczu mógł być tylko jeden. Chemik Police to nie tylko wielokrotny mistrz Polski, ale również aktualny lider tabeli. W tym sezonie siatkarki z Pomorza przegrały tylko 2 razy. Niewielką pociechą dla Wilczyc mogła być sensacyjna porażka Chemika z Radomką Radom (z którą to UNI w ostatniej kolejce wygrało) 2 tygodnie wcześniej.

Obie drużyny rywalizowały już ze sobą w tym sezonie. W Opolu Wilczyce zostały rozgromione, zdobywając w każdym secie odpowiednio 12, 11 i 16 punktów.

W meczu w Policach opolanki nie miały zbyt dużo do powiedzenia. W pierwszym secie gospodynie szybko odjechały. Co prawda Wilczyce dorobiły straty na 8:10, jednak później liderki tabeli znów odskoczyły i wygrały tę partię do 16.

Najsłabiej UNI wyglądało w drugim secie, którego przegrało do 13.

Także w trzecim secie nie były w stanie postawić się gospodyniom, które były tego dnia o wiele lepsze.