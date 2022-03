Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zorganizował zbiórkę artykułów medycznych, które trafią do Iwano-Frankiwska

W zbiórkę włączyli się m.in. kontrahenci, firmy partnerskie i pracownicy szpitala.

- Dary przygotowywaliśmy zgodnie z listą potrzeb przedstawioną przez przedstawicieli placówek medycznych z Iwano-Frankiwska. Organizację tej pomocy skonsultowaliśmy z konsul honorową Ukrainy w Opolu i wojewodą opolskim. O organizację transportu i sprawną koordynację logistyki zadbał Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - mówi Dariusz Madera. - Reakcja na nasz apel o wsparcie ukraińskich medyków była niezwykle pozytywna i szybka, za co chciałbym serdecznie wszystkim zaangażowanym podziękować. Dziękuję też pracownikom, którzy koordynowali zbiórkę i przekazanie darów, przygotowali rzeczy do transportu i w sobotę (12.03) wczesnym ranem załadowali je do ciężarówki.