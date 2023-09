Uroczysta zbiórka strażaków w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu. Dostali nowy sprzęt z rąk Komendanta Głównego. Odznaczono też młodego bohatera

Wydarzenie odbyło się w piątek, 1 września. 20 jednostek OSP z terenu województwa opolskiego otrzymało promesy Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie na łączną kwotę 400 tys. zł, a są to:

Pojazdy pożarnicze otrzymali:

Z kolei łodzie ratownicze otrzymały:

Dwie kolejne jednostki OSP otrzymały decyzje włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Olbrzymia duma z naszych strażaków

Z kolei nadbryg. Krzysztof Kędryk, Opolski Komendant Wojewódzki PSP, zwrócił uwagę, że to profesjonalizm strażaków, ich doświadczenie, zaangażowanie i odwaga sprawiają, że mieszkańcy czują się bezpieczni.

Podczas uroczystości niezwykle poruszającym momentem było wręczenie Odznaki Komendanta Głównego PSP „Iuvenis Forti” i dyplomu Komendanta Głównego PSP Markowi Kuteniowi, 12-latkowi z powiatu prudnickiego, który to godną do naśladowania postawą przyczynił się do uratowania zdrowia członka rodziny.