Urodziła synka i utopiła w sedesie. Ruszył proces w Sądzie Okręgowym w Opolu

25-letnia Sabina W. mieszkała ze swoim partnerem w Gierałtowicach pod Kędzierzynem-Koźlem. Para nie miała dzieci. 27 czerwca 2019 roku kobieta obudziła się nad ranem z silnym bólem brzucha. - Myślałam, że to okres - relacjonowała śledczym.

Świadkiem jej niedyspozycji był partner kobiety, który chwilę później poszedł do pracy. Kobieta zaczęła krwawić.

- W domu było pełno krwi. Robiło mi się słabo. W pewnym momencie dziecko wypadło ze mnie i wpadło do ubikacji. Szumiało mi tak w głowie, że nie słyszałam jego płaczu - mówiła w postępowaniu przygotowawczym Sabina W. Przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie ruszył jej proces, nie chciała składać wyjaśnień. Stwierdziła jedynie, że nie przyznaje się do winy.

Kobieta twierdzi, że po porodzie była bardzo słaba. Wezwała karetkę. - Zadzwoniłam do partnera i powiedziałam, że urodziłam dziecko. Wystraszony przyjechał do domu, bo nie wiedział, że jestem w ciąży. Nawet ja nie wiedziałam. Od marca miałam tylko wzdęty brzuch - mówiła. - Pierwsze bóle brzucha zaczęły się dzień przed porodem, około godziny 20. Nie wyjęłam dziecka z ubikacji, bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Byłam w szoku.