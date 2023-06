UWSB Merito Opole liderem małych grantów. Otrzymali ponad 35 tys. zł dotacji. Na co przeznaczą te pieniądze?

W tym roku realizujemy aż cztery projekty. Trzy z nich to kontynuacja tego, co prowadziliśmy już w zeszłych latach. Nowością jest projekt „Od stygmatyzacji do integracji – podróż po równe szanse”. To pomysł Koła Naukowego Pedagogiki „Integracja” - komentuje Małgorzata Jagusch, wicekanclerz uczelni.