W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tutaj znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 14.10.2023

Są też zbiory nietypowe.

Opolscy grzybiarze gromadzą się na forach i grupach internetowych. Tam nie tylko dzielą się informacjami, gdzie i jakie grzyby znaleźli, ale również udzielają sobie wzajemnej pomocy. Początkujący grzybiarze pytają bardziej doświadczonych kolegów o poszczególne gatunki grzybów, proszą o pomoc w identyfikacji znalezionych okazów. Jednym z takich miejsc jest facebook’owa grupa zrzeszająca 16 tys. użytkowników, nazywająca się „Grzyby na Opolszczyźnie".

- Taki grzybek, co to takiego? Od razu odpowiem dlaczego zerwałam. Myślałam, że dobry, ale po zerwaniu zobaczyłam, że jest czerwonawy od spodu i sinieje po naciśnięciu – pyta jeden z internautów, który w krótkim czasie dowiedział się, że ma do czynienia z borowikiem ceglastoporym.