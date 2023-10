W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października

Tegoroczny początek października zaskakuje warunkami pogodowymi. Jest ciepło, nawet powyżej 20 stopni C. Do tego dochodzi poranna rosa i przelotne opady deszczu, które nawiedziły niektóre tereny Opolszczyzny. To świetne warunki, aby w opolskich lasach ponownie pojawiły się grzyby. I tak się dzieje, co potwierdzają miłośnicy grzybobrania.