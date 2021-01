W Opolu będzie system inteligentnego sterowania ruchem. Na których skrzyżowaniach?

Systemem ITS objętych będzie w sumie 49 skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Wśród nich są m.in. skrzyżowania:

Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg, podkreśla, że główny system inteligentnego sterowania ruchem (skrótowo określany mianem ITS) jest już gotowym produktem.

System ITS ma też prowadzić preselekcyjny pomiar wagi pojazdów w ruchu. Dane pozyskiwane przez kamery i czujniki mają też informować o dostępności miejsc na parkingach. Inwestycja obejmuje też instalację tablic zmiennej treści, na których będą wyświetlane informacje dla kierowców.

- Montowane będą też kamery ANPR pozyskujące dane o potokach ruchu. Do tego dochodzi instalacja szeregu detektorów i innych urządzeń, na przykład odpowiedzialnych za nadanie priorytetu komunikacji miejskiej oraz pojazdom ratunkowym, takim jak straż pożarna czy karetka pogotowia - wylicza rzecznik MZD.

Adam Leszczyński przyznaje, że instalacja elementów systemu oraz modernizacja sygnalizacji może wiązać się z wyłączaniem świateł na skrzyżowaniach. - Jeśli będzie taka potrzeba, to z pewnością poinformujemy o tym policję - mówi.

Wykonanie systemu ITS w Opolu kosztuje około 38 mln zł. W tej kwocie mieści się też uruchomienie Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, które docelowo mieścić ma się w budowanym Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego (okolica skrzyżowania ulic Ozimskiej i Plebiscytowej). Osoby w nim zatrudnione będą administrować całym systemem. Dane o ruchu pozyskiwane za jego pośrednictwem mają służyć planowaniu kolejnych rozwiązań komunikacyjnych w mieście.

System ITS ma być uruchomiony do końca 2021 roku. - Będzie to jeszcze poprzedzone testami - zaznacza Adam Leszczyński.