W Opolu powstał specjalny dom dla ofiar przemocy

Myślenie, że przemoc jest "zarezerwowana" dla tzw. rodzin z marginesu to mit. Pixabay/zdj. ilustracyjne

Domek, do którego trafią ofiary przemocy jest położony na terenie Opola, ale kierownictwo ośrodka wsparcia nie zdradza gdzie dokładnie. Chodzi o to, by chronić ofiary przed ich prześladowcami.