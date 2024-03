Waga wraca do Nysy. Ruszyła rekonstrukcja historycznego urządzenia. " Z pewnością będzie wielką atrakcją turystyczną"

W środę ( 13 marca) wykonano wykop pod fundament, który ma zostać zalany do końca tygodnia. Następnym krokiem będzie montaż samej wagi, Czterometrowe, drewniane urządzenie jest już praktycznie gotowe.

- Chcielibyśmy się wyrobić przed świętami, jeśli by to się nie udało ze względu na fakt, iż samą wagę trzeba jeszcze zaimpregnować oraz dorobić kilka elementów okuć, to myślę, że najpóźniej do końca kwietnia waga wróci do Domu– mówi Maciej Krzysik, prezes stowarzyszenia Nysa 1945, jeden z pomysłodawców projektu.