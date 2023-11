Walka z długimi kolejkami do lekarzy, wsparcie onkologii i projekty rozwojowe. Czy nowy rząd poprawi opiekę zdrowotną na Opolszczyźnie?

Największy szpital na Opolszczyźnie ma już gotowy plan rozwoju na kolejne lata. To, czy uda się w pełni zrealizować wszystkie zadania, a tym samym – podnieść poziom opieki zdrowotnej, również zależy od decyzji przyszłego ministra zdrowia.

- Patrząc z perspektywy całego województwa niezwykle ważne jest dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów i skrócenie kolejek do świadczeń medycznych. Jest to możliwe m.in. przez przygotowanie odpowiedniej bazy do udzielenia tych świadczeń, stąd dwa nasze projekty: Centrum Sercowo-Naczyniowego i Centrum Pediatrii – mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.