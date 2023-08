Walka ze złotymi algami w Odrze. Starorzecze Odry w Januszkowicach pod ochroną

Zwalczanie złotej algi na starorzeczu Odry

Dzięki zastosowaniu specjalistycznego drona udało się sztabowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, podczas akcji kontrolnej prowadzonej ze strony lądu, wody i powietrza, dotrzeć do miejsc na starorzeczu, które mogłyby stwarzać potencjalne źródła namnażania się algi.

Biostabilizator na starorzeczu Odry ma pomóc w zwalczaniu złotych alg

O ile w Januszkowicach biostabilizator, zdaniem służb GiOŚ i wojewody opolskiego już przynosi pierwsze efekty, nie udało się go zamontować na podwrocławskim zbiorniku Czernica. Tam trwa protest środowisk wodniackich skierowany przeciwko „odcinaniu starorzeczy” od nurtu Odry. W komunikacie, który ukazał się 19 sierpnia na portalu www.gov.pl pojawiła się informacja o danych stałego monitoringu Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ z dnia 17 sierpnia dotycząca starorzecza w Januszkowicach:

Kilka dni wcześniej, 11 sierpnia, dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Krapkowickiego wystosowała do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu prośbę o interwencję w sprawie „co do sposobu przechowywania obornika na działce położonej na terenie starorzecza” wraz z załączonymi materiałami filmowymi i fotograficznymi.

Na obszarze starorzecza Odry w Januszkowicach znajdują się zarówno domki letniskowe , należące w większości do wędkarzy, jak też okalające skażoną wodę rozległe uprawne (nawożone) pola i składowiska obornika.

„Liczebność algi na poziomie 20 mln komórek/litr przy temperaturze wody 24,4 st. C, zasoleniu 1834 µS/cm, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie 13 mg/l. W starorzeczu występuje dopływ biogenów, które przyspieszają rozwój złotej algi. Jak wykazały badania naukowe, związki azotu i fosforu, które są obecne w ściekach bytowych, przyspieszają rozwój złotej algi. Obecne w wodzie starorzecza biogeny stymulują inwazyjny glon do rozwoju”.

Zastosowany w sobotę dron oraz oględziny inspektorów mają na celu sprawdzenie zarówno gnojownika leżącego na terenie „chronionego” starorzecza, jak też skontrolowanie, czy istnieją na obszarze starorzecza jakiekolwiek wyloty, rury itd., mogące mieć negatywny wpływ na rozwój złotej algi i w związku z tym na destrukcję środowiska naturalnego, w tym wód gruntowych. „Wojewoda i służby apelują do lokalnych społeczności o zwiększenie czujności w sprawie lokalnego zanieczyszczania rzek i zbiorników wodnych, zwrócenia uwagi, czy nie dostają się niebezpieczne substancje.

Niepokojące zjawiska można zgłaszać do WIOŚ lub Wód Polskich” - czytamy w komunikacje rządowego portalu. I dalej: „Na rzekach i kanałach w dorzeczu Odry, w ramach działań zaradczych, punktowo zwiększany lub stabilizowany jest przepływ wody. Realizowane jest też systemowe zarządzanie zrzutami przemysłowymi dla ograniczenia zasolenia”.

Złowione w minioną sobotę ryby, zebrane próbki wody, oględziny, rozmowy z ekspertami i mieszkańcami, a także z władzami lokalnymi (na akcji kontrolnej obecny był wiceburmistrz Zdzieszowic Artur Gasz) to skoordynowany ciąg działań, które zostaną zakończone protokołem. Jego treść będzie ogłoszona przez Wojewodę Opolskiego prawdopodobnie we wtorek. Do 31 sierpnia na starorzeczu Odry w Januszkowicach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wody.

Inną sprawą, jaką zarządził już wcześniej Wojewoda Opolski, jest kontrola wszystkich obiektów położonych na starorzeczu Odry pod kątem prawa budowlanego oraz prawa wodnego, które obowiązuje na terenie zalewowym, a takim jest starorzecze w Januszkowicach.