Wąskotorówką po pograniczu. Miłośnicy kolei mają pomysł. Chcą go dołożyć do Kolei Plus

To wyjątkowa okazja, aby połączyć linie kolejowe na pograniczu polsko czeskim. Stowarzyszenie Miłośników Kolei zabiega o trzecią szynę na linii, która o tak ma być rewitalizowana. Wjadą na nią turystyczne, stare pociągi.

Pomysł nie jest nowy, ale zawsze brakowało na to pieniędzy. Teraz jest szansa, żeby zrealizować wizjonerski projekt przy okazji rządowo – samorządowej dużej inwestycji. Województwo Opolskie zgłosiło tylko jeden projekt do rządowego programu rewitalizacji linii kolejowych „Kolej Plus”. Marszałek we współpracy z lokalnymi samorządami chce odbudować linię kolejową z Racławic Śląskich do Głubczyc i daje do Raciborza. Koszt prac jest ogromny, ponad pół miliarda złotych, 20 procent wkładają samorządy, resztę daje rząd. Przy okazji linia ma być zelektryfikowana. Województwo podpisało właśnie z PKP PLK umowę na przygotowanie projektu, który ma kosztować prawie 20 milionów.

Trzecia szyna dla malucha

Przed miesiącem Stowarzyszenie Miłośników Kolei z Racławic napisało do marszałka prośbę, aby w projekcie rewitalizacji linii umieścić także budowę „trzeciej szyny” na odcinku 7 kilometrów z Racławic do wioski Ściborzyce Małe.

Trzecia szyna położona na tym samym torze, to znane rozwiązanie techniczne, które umożliwia jazdę zarówno pociągów o normalnym rozstawie kół, jak i kolei wąskotorowej. W przyszłości na rewitalizowaną linię mogły by więc wjechać także wąskotorowe pociągi turystyczne.

- Zależy nam na rozwoju turystyki w regionie. Położenie trzeciej szyny na modernizowanym odcinku do Ściborzyc było by pierwszym etapem połączenia sieci kolejowych naszych krajów – przekonuje Kazimierz Czarniecki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei. – W kolejnym etapie trzeba by wybudować zupełnie nowy odcinek łączący Ściborzyce z czeską Osoblahą o długości ok. 3,5 kilometra. Jeśli wykorzystamy zdemontowane szyny prace nie powinny być bardzo drogie.

Wszyscy są za, ale …

Zwolennikiem projektu jest też David Chovancik z Osoblaskiej Kolei Wąskotorowej, która przez ostatnie lata zrobiła z bocznej linii - turystyczną atrakcję i wizytówkę regionu Osoblahy. Rocznie w sezonie letnim 5 tysięcy ludzi przyjeżdża tu specjalnie, aby odbyć 20 kilometrową przejażdżkę zabytkowym pociągiem po malowniczym regionie.

- Po czeskiej stronie do granicy brakuje 800 metrów torów. Po polskiej stronie ok. 3 kilometrów od granicy do Ściborzyc. My nie możemy zbudować tej linii w Polsce, to była by rola PKP czy samorządów. Mamy jednak wolny tabor i możemy obsługiwać w przyszłości linię z Osoblahy do Racławic. Oczywiście wcześniej wystąpimy o potrzebne koncesje i zgody – mówi David Chovancik. – Tak czy inaczej pierwszym etapem jest budowa trzeciej szyny na odcinku, który ma być modernizowany.

- W Europie nie ma transgranicznej linii kolei wąskotorowych. Linia z Racławic przez Ściborzyce do Osoblahy byłaby pierwszą. W wielu województwach widzimy turystyczny rozwój kolei wąskotorowych – przekonuje Kazimierz Czarniecki ze stowarzyszenia z Racławic. - Skierowaliśmy ten pomysł z naszym poparciem do PKP Polskich Linii Kolejowych. To oni muszą podjąć decyzję – poinformowała nas Violetta Ruszczewska, rzeczniczka Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. PKP PLK już odpisało stowarzyszeniu z Racławic, że są przychylni. Zastrzegli jednak, że projekt wymaga szeregu uzgodnień z samorządami. Trzeba się dogadać, kto dołoży dodatkowe pieniądze i kto w przyszłości będzie administrował tym odcinkiem.

