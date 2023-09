"Wykluczenie transportowe to problem całej Polski". Opolscy ludowcy mają plan jak sobie z nim poradzić

Sposobem na rozwiązanie tych problemów mają być szerokie zmiany w ustawie o transporcie publicznym.

- Jest do zmiany cała ustawa o transporcie publicznym. Proponujemy koordynatora transportu na poziomie wojewódzkim i system, który by to wszystko integrował. Mieszkańca nie obchodzi kto jest przewoźnikiem z miejscowości A do miejscowości B. Powinien być jeden wspólny bilet dla wszystkich rodzajów transportu organizowanych przez samorządy czy przewoźników na terenie województwa - przekonywał Marcin Oszańca.