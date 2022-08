Wcześniej złodziei kusiły głównie towary luksusowe, bardzo dobre jakościowo. Teraz coraz częściej giną artykuły pierwszej potrzeby

Według statystyk Komendy Głównej Policji od stycznia do czerwca br. w Polsce doszło do 17219 przestępstw w związku z kradzieżą sklepową. Rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 13 491.

Natomiast jeśli chodzi o liczbę wykroczeń, to w pierwszym półroczu tego roku policja odnotowała 106 970 takich zdarzeń.

Z kolei w 2021 roku doszło w sklepach do 24 995 przestępstw kradzieży. W porównaniu do 2020 roku to więcej o ponad 4 tysiące. Wykroczeń kradzieży było w 2021 roku 186 312, a w 2020 - 175 597.

Ale wróćmy do pierwszego półrocza tego roku. Najwięcej przestępstw kradzieży w sklepach miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, bo 3314 (w ubiegłym roku było to 2243). Na drugim niechlubnym miejscu uplasowało się województwo mazowieckie - 2391 (1815), a na trzecim śląskie - 2101 (1708).